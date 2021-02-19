Партийная зачистка: депутата Мосгордумы Дмитрия Локтева исключили из КПРФ

Депутат Мосгордумы, член фракции КПРФ Дмитрий Локтев исключен из партии. Об этом сообщил его коллега по фракции в столичном парламенте Евгений Ступин. По его словам, решение было принято в четверг, 18 февраля.

«Моего товарища и друга Дмитрия Локтева вчера исключили из КПРФ. Основная претензия к нему, озвученная в докладной записке, – голосовал против бюджета Москвы в 2019 году, когда горком рекомендовал проголосовать «за» или воздержаться», – пояснил Ступин в комментарии на своей странице в Facebook.

Депутат подчеркнул, что ситуация с Локтевым напоминает историю с исключением из КПРФ Елены Шуваловой, которая стала беспартийной в июне 2020 года. Тогда сообщалось, что причиной стало отсутствие партийной дисциплины при голосовании по бюджету Москвы. Шувалова также отдала голос против, несмотря на позицию горкома КПРФ. «Мне жаль, что партия исключает не соглашателей, а тех, кто реально борется с воровской властью и принципиально отстаивает интересы избирателей», – заключил Ступин.

При этом депутат допустил возможность того, что также может потерять членство в КПРФ. «Высоко вероятно», – ответил он на вопрос одного из своих подписчиков.

Ранее фракция коммунистов в Мосгордуме потеряла еще одного из депутатов: избранный от КПРФ Олег Шереметьев был лишен полномочий после обвинительного приговора по делу о мошенничестве. Оппозиция назвала ситуацию с Шереметьевым политическим преследованием, приговор был обжалован, однако остался в силе.

Москва, Татьяна Дорофеева

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