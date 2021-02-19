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Пятница, 19 февраля 2021, 15:13 мск

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В Москве священники получат материальную помощь из-за пандемии

Московские священники, пострадавшие из-за пандемии, получат материальную помощь из бюджета Московской патриархии. Выплаты будут произведены по благословению патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

Как сообщается на сайте РПЦ, средства получат московские священнослужители и их семьи, оказавшиеся в трудном финансовом положении из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Выплаты полагаются, в том числе, на детей дошкольного возраста, и будут осуществлены «за счет средств Московской Патриархии (в соответствии с утвержденными списками)».

Подробности и конкретные суммы выплат, полагающихся священникам и их детям, на сайте РПЦ не уточняются.

Москва, Татьяна Дорофеева

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