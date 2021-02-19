Более трети компаний в РФ заявили об ухудшении ситуации

В России более трети от общего числа частных компаний продолжают испытывать трудности в связи с ограничительными мерами, введенными против распространения коронавируса. Об этом сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Буквально несколько дней назад мы провели опрос: больше трети бизнеса (сообщают), что ситуация продолжает ухудшаться. Поэтому, конечно, нужны новые меры поддержки», – цитирует его слова «Интерфакс».

Титов подчеркнул, что сейчас самое главное – не вводить новые ограничения. «И здесь правительство поступило не так жестко, как в европейских странах. Мы видим, что вторая волна была с запретами, с закрытиями, но в более мягкой форме, чем на первой волне, и это немножко ситуацию выровняло», – сказал бизнес-омбудсмен, отметив, что сейчас правительстве РФ обсуждается новый пакет мер поддержки бизнеса.

Как сообщал «Новый День», накануне глава зампред Центробанка Алексей Заботкин, заявил, что россияне и бизнес адаптировались к коронавирусу.

Напомним, в конце декабря 2020 года Титов предупредил, что в январе начнется массовый исход компаний с рынка. Об этом заявило 59% российских бизнесменов, опрошенных аппаратом уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей. 57,7% респондентов сообщили, что выручка их предприятий упала на треть и более, а 76,9% – сказали, что шансы выживание их компаний при повторном локдауне – ниже половины.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 19.02.21

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