У Навального не оказалось прав на собственный YouTube-канал

В пятницу, 19 февраля, в Москве состоялось заседание по иску Евгения Пригожина к Алексею Навальному и Любови Соболь из-за распространения оскорблений в адрес предпринимателя в эфире YouTube-канала «Навальный Live». Пресс-служба компании «Конкорд» сообщила подробности.

Представитель блогера отказался признать, что канал «Навальный Live» имеет какое-либо отношение к главе ФБК (организация признана в РФ иноагентом). Сторона защиты заявила, что ей неизвестны владельцы. Пригожин прокомментировал этот ответ, иронично заметив, что, оказывается, созданием и выпуском материалов канала «Навальный Live» занимается неизвестная группа лиц, вводящая в заблуждение подписчиков и вымогая у них пожертвования.

«Обращаю внимание, что на запрос, отправленный в местное представительство компании Google, юристы компании «Конкорд» получили ответ, что компания Google не владеет данной информацией и запрос необходимо направить в головную компанию в США», – передает слова Пригожина пресс-служба «Конкорда».

Евгений Пригожин предложил представителям Google и блогеру разобраться, кто стоит за публикациями на канале «Навальный Live». Предполагается, что следы ведут в США.

Напомним, иск Евгения Пригожина о клевете со стороны Алексея Навального и Владимира Милова вернут на рассмотрение Черемушкинского суда после двух отказов. Такое решение принял Московский городской суд.

Москва, Светлана Антонова

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