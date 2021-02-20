«Передавал сведения в одну из стран НАТО»: в Москве россиянин арестован по делу о госизмене

В Москве еще один россиянин отправлен под арест по делу о госизмене. Как сообщила пресс-служба Лефортовского суда, Демури Воронин подозревается в совершении преступления по ст. 275 УК РФ. Ему грозит до 20 лет колонии.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, Воронину инкриминируется передача секретных данных одной из стран НАТО. По информации ТАСС, Воронин является политологом и в основном проживает в Германии. Именно спецслужбам этой страны он «мог передать данные, составляющие государственную тайну». По словам источника, подозреваемый состоит в германском обществе по изучению Восточной Европы.

«В его уголовном деле других фигурантов нет», – уточнил собеседник агентства. По его словам, Воронин был задержан 14 февраля.

Стоит отметить, что согласно информации из открытых источников, полный тезка арестованного – бывший генеральный директор и совладелец компании ООО «Ресост». Он окончил Государственный университет им. Фридриха Шиллера в Йене, имеет степень магистра политологии и международных отношений, состоит в Германском обществе по изучению Восточной Европы.

Как говорится на сайте «Ресост», компания обеспечивает клиентов «услугами профессионалов с международным образованием и экспертными группами, состоящими из политологов, историков, экономистов в политической области и в сфере организации производства, которые, учитывая актуальную ситуацию, проанализируют политические тенденции развития и риски в СНГ и ЕС для разных отраслей индустрии, политического сектора и планируемых транзакций».

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», компания имеет статус недействующей.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 20.02.21

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