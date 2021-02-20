Спасибо коронавирусу: запуск мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Казани откладывается

Запуск пяти мусоросжигательных заводов «Ростеха», которые должны были ввести в эксплуатацию во втором полугодии в Подмосковье и Казани, откладывается из-за пандемических ограничений. При этом, как пишет «Коммерсантъ», срыв сроков заставил правительство РФ засомневаться в целесообразности этой дорогостоящей стройки.

Издание отмечает, что накануне на совещании в правительстве у вице-премьеров Александра Новака и Виктории Абрамченко представители дочернего предприятия «Ростеха» «РТ-Инвест» сообщили, что задержка запуска пяти строящихся мусоросжигающих электростанций (МТЭС) составит от 8 до 12 месяцев. Причиной в компании назвали «глобальные защитные санитарные меры из-за пандемии COVID-19»: поставка части основного оборудования для проекта была ограниченна, производители из-за локальных локдаунов и производственных ограничений официально уведомили компанию о невозможности поставки оборудования в ранее определенный срок.

«РТ-Инвест» направил в правительство и в Минэнерго предложения о сдвиге даты начала поставки мощности и неприменении штрафных санкций по аналогии с объектами с возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ).

Известно, что по нынешним правилам, за каждый месяц отставания от графика инвестору грозит штраф – 25% от гарантированного платежа за мощность. То есть, за каждый месяц задержки может составить 557 млн рублей. Штраф за один год может достигнуть 6,7 млрд рублей. При этом компания за этот период не получит 26,7 млрд рублей платежей с рынка из-за непоставки мощности.

В то же время в правительстве негативно отнеслись к ситуации с мусоросжигательными заводами. В частности, Абрамченко заявила, что не видит основания для уменьшения штрафных санкций, так как это – коммерческие риски компании.

Более того, более масштабный проект по строительству еще 25 мусоросжигающих электростанций в России за 650 млрд рублей теперь под вопросом. Правительство поручило ведомствам проанализировать финансовую модель проекта и представить отчет, а Минприроды совместно с ППК «Российский экологический оператор» – проанализировать потребность в таких объектах и таком виде утилизации.

Как сообщал «Новый День», в рамках федерального проекта «Чистая страна», который осуществляет «дочка» «Ростеха» АО «РТ-Инвест» предполагалось строительство четырех заводов по термической переработке отходов в электроэнергию в Московской области и одного – в Казани. Станции на 355 МВт по плану должны начать поставку энергомощности с 1 декабря 2022 года.

Заводы приравнены к зеленой генерации, инвестор должен возвращать затраты через повышенные платежи за мощность с оптового энергорынка по договорам поставки мощности (ДПМ ТБО). Базовая доходность договоров – 12%. При этом заводы в несколько раз дороже объектов на ВИЭ. Плановые затраты на строительство этих объектов – 378,7 тыс рублей за 1 кВт. Стоимость всех станций – 155 млрд рублей.

Оператор проекта и официальные структуры заверяют в безопасности подобных заводов. В «РТ-Инвест» заверяли, что к моменту, когда мусоросжигательные заводы будут запущены в эксплуатацию, система сортировки мусора уже будет работать, что должно сократить и количество вредных веществ при сжигании отходов.

В то же время в компании изначально признали, что полное внедрение нового подхода занимает 10-15 лет – эти цифры уже несколько противоречат тому, что планируется запускать в Подмосковье в ближайшее время. Представитель компании также не смог ответить на вопрос, какое именно количество мусора предполагается отправлять на переработку, в предоставленных материалах региональный оператор просто ссылается на опыт европейских государств.

Однако независимые эксперты высказывали серьезные опасения. Ранее известный эколог, экс-депутат Госдумы Максим Шингаркин в интервью РИА «Новый День» резко критиковал решение о начале строительства мусоросжигательных заводов. По его словам, политика в сфере обращения отходов в России «соответствует неосуществленным фантазиям бесноватого фюрера». «Есть зона рекомбинации опасных соединений. Чем мощнее факел, тем больше пространство, где вновь образовывающиеся диоксины и фураны рекомбинируют при падении температуры. Если у нас где-то работает мусоросжигательный завод – это все равно, что на трубе сидит пулеметчик и стреляет по городу. И пулемет бьет приблизительно на 15 км», – пояснял Шингаркин.

Летом 2019 года занимавший тогда пост главы Общественной палаты РФ Валерий Фадеев признал, что строительство мусоросжигательных заводов в России грозит обернуться массовыми бунтами.

Москва, Александра Быстрицкая

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