Глава Общественной палаты РФ: Строительство мусоросжигательных заводов провоцирует бунт

Строительство мусоросжигательных заводов (МСЗ) в России грозит обернуться массовыми бунтами. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал глава Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

Он отметил, несмотря на положительную государственную экспертизу двух из четырех подмосковных мусоросжигательных заводов, эта тема остается очень острой «Это очень непростая тема. Я очень насторожено отношусь к строительству мусоросжигательных заводов. Протесты очень серьезные. Опасения оправданы: и опыта у нас нет, и технологии, похоже, предлагаются не самые лучшие и современные. Мы за этим очень пристально следим в Общественной палате», – сказал Фадеев.

Вместе с тем он подчеркнул, что продавливание проектов строительства МСЗ крайне негативно влияет на социальную обстановку. «Я был на МСЗ в Японии. Они ведут и вели огромную работу с населением. Там идет непрерывный мониторинг, показываются таблицы с нормативом выбросов и данными, сколько в данный момент выбрасывается с этого завода. Каждый может проверить, все открыто. Перед строительством завода идут долгие консультации с местным населением. Без этого вообще никакие решения не принимаются. А у нас, к сожалению, принимаются. То, что произошло в Шиесе – доказательство того, что нельзя так делать. Это будет приводить к бунтам», – опасается секретарь Общественной палаты.

Напомним, строительство четырех заводов по экологически чистой термической переработке отходов в электроэнергию в Московской области и одного – в Казани предполагается в рамках федерального проекта «Чистая страна» и подпроекта «Энергия отходов», которые осуществляет небезызвестная «дочка» «Ростеха» АО «РТ-Инвест». В Подмосковье «счастливое соседство» ожидает жителей Наро-Фоминского, Солнечногорского, Воскресенского и Ногинского районов.

Судя по официальным заявлениям, совокупная мощность переработки заводов в Московской области составит 2,8 млн тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) в год, что позволит ежегодно генерировать около 280 МВт электроэнергии. Как заявляют инвесторы, реализация проекта позволит снизить долю захоронения отходов на территории московского региона более чем на 25%. «Газпромбанк» и ВЭБ уже заявили о готовности вложить в проект155 млрд рублей.

Эти планы ранее вызывали настороженную и критическую реакцию экологов и общественников. В «РТ-Инвест» попытались заверить РИА «Новый День», что к моменту, когда мусоросжигательные заводы будут запущены в эксплуатацию, система сортировки мусора уже будет работать, что должно сократить и количество вредных веществ при сжигании отходов.

В то же время в «РТ-Инвест» признали, что полное внедрение нового подхода занимает 10-15 лет – эти цифры уже несколько противоречат тому, что планируется запускать в Подмосковье в ближайшие два года. Представитель компании также не смог ответить на вопрос, какое именно количество мусора предполагается отправлять на переработку, в предоставленных материалах региональный оператор просто ссылается на опыт европейских государств.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 24.06.19

В середине недели погода удивит москвичей. / Грубые нарушения на выборах в Санкт-Петербурге: две партии потребовали вмешательства главы ЦИК. / «Зачем себе врать?» Правительство ведет Россию в новую демографическую яму. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»