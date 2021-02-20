Депутат Мосгордумы пригрозил пожаловаться Рамзану Кадырову на чиновников мэрии Москвы

Депутат Мосгордумы Дмитрий Локтев заявил, что готов обратиться к главе Чеченской республики Рамзану Кадырову с жалобой на главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. Поводом стал отказ мэрии столицы признавать высказывания Кузнецова шовинистическими и увольнять его за это с должности.

«Правительство Москвы закрепило мнение главного архитектора Москвы С.О. Кузнецова о москвичах, – отметил Локтев в комментарии на своей странице в «Фейсбуке». – Видимо, власти Москвы не умеют учить этике своих работников. Остаётся только одна надежда на справедливость – массово обратиться к главе региона Российской Федерации, где Кузнецов давно бы извинился и больше себе такого не позволял. Этот регион – Чеченская республика, и ее глава – Рамзан Ахматович Кадыров. Будем обращаться к нему, в связи с неумением решать вопросы в кадровой политике и этике командой мэра Москвы».

«Хам должен быть наказан», – подчеркнул Локтев.

Ранее группа депутатов Мосгордумы направила мэру столицы Сергею Собянину письмо с требованием уволить Кузнецова за шовинистические высказывания в отношении москвичей, проживающих в пятиэтажных домах. В качестве доказательства авторы привели заявление главного архитектора в интервью изданию «VTimes»:

«Но для того, чтобы от этого перейти к современному, классному, комфортному городу, к сожалению, необходимо перестроить эту «ментальность дачника», как я ее называю: «не надо сюда идти с реновацией, потому что тут у нас зелень». Под этой зеленью валяются алкаши и наркоманы? Ну не страшно, зато тут других нет, зато я могу машину бесплатно оставить во дворе. Меня недавно гнобили за то, что я сказал, что позиция против реновации чудовищных, я подчеркиваю, чудовищных пятиэтажек – это эгоистичная позиция».

Депутаты Мосгордумы попросили Собянина уволить главного архитектора «по обращениям возмущенных жителей Москвы, в связи с совершением поступка, порочащего честь и достоинство гражданского служащего, на основании пункта 8 части 1 ФЗ «О государственной гражданской службе в Российской Федерации»».

Однако ответ парламентарии получили не от мэра Москвы, к которому обращались, а от одного из его заместителей – Антона Бочкарева. Чиновник не усмотрел даже оснований для проведения проверки в отношении главного архитектора, поскольку «высказанное С.О. Кузнецовым личное мнение является исключительно оценочным суждением».

Напомним, ранее после заявления о том, что «макарошки всегда стоят одинаково», с должностью рассталась министр Саратовской области Наталья Соколова. Таким образом чиновница отреагировала на предложение повысить прожиточный минимум для пенсионеров, которые, по ее мнению, могут прожить, не покупая мясо. В 2018 году произошел скандал после заявления уральской чиновницы Ольги Глацких о том, что «государство не просило вас рожать». Губернатор отстранил ее от исполнения обязанностей, а в конце года Глацких уволилась по собственному желанию. В 2019 году президент Путин назвал «непорядочным человеком» начальника управления пресс-службы губернатора Иркутской области Ирину Алашкевич после скандала с аудиозаписью, в которой женский голос называет пострадавших от паводков «бичами» и «быдлом».

Москва, Татьяна Дорофеева

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