«Денег нет»: в правительстве РФ советуют оборонным заводам идти на биржу

Российским промышленным компаниям, в том числе работающим по гособоронзаказу, придется привлекать инвестиции через продажу ценных бумаг «в условиях ограничения бюджетных возможностей». Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«Можно бы подумать и о более серьезном привлечении внебюджетных средств через механизмы реализации ценных бумаг, которые практически мы используем очень мало. Знаю, что в промышленности в целом это может быть чуть выше, а в ОПК это практически не используется, все надеются только на бюджетные средства, либо на прибыль предприятий, либо на кредитные средства», – цитирует его слова «Интерфакс».

Борисов пояснил, что средства, привлекаемые через продажу ценных бумаг, дешевле заемных. «Вопросы использования ценных бумаг, котировка на бирже, акционерный капитал, расширение за счет привлечения акционеров – эти механизмы активно работают во всем мире, у нас они не дают практически ничего. Это может быть серьезным резервом. Я думаю, что нам над этим придется работать. Это может быть серьезной компенсацией недостатка бюджетных средств», – заключил вице-премьер РФ.

Как сообщал «Новый День», ранее профессор Дипломатической академии МИД России Алексей Харланов заявил о потере Россией экономического суверенитета. «78% транснационализации в Российской Федерации до пандемии, сейчас 82-84%, и он будет нарастать. 4 трлн выдал товарищ Трамп на скупку активов, в районе 5-7 трлн, по неформальным данным, сделал Китай. Посмотрите, что происходит со средним и малым бизнесом: он убит. 50% у нас спортзалов позакрывалось и поменяло своих хозяев, две трети ресторанов, и это продолжается. Под маркой существующих российских граждан западный и восточный бизнес потихоньку ассимилирует экономику Российской Федерации», – отмечал он.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 20.02.21

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