Экономический суверенитет России продан: транснациональные корпорации захватили более 80% рынка

Экономический суверенитет России невозможен, пока 80% ее экономики находится в руках транснациональных корпораций. Западный и восточный бизнес воспользовались вызванным пандемией кризисом, чтобы ассимилировать российские активы. Об этом заявил профессор Дипломатической академии МИД России Алексей Харланов сегодня в ходе дискуссии, посвященной роли России в мировой экономике.

Комментируя выступление доцента Дипломатической академии МИД России Анастасии Рудневой, которая считает, что российская экономика великолепно адаптируется к внешним вызовам, Харланов отметил, что на самом деле Россию поглощают транснациональные компании.

«Такое ощущение, коллеги, что мы с вами в разных странах живем. Постоянно себя нахваливаем, как у нас все хорошо. 78% транснационализации в Российской Федерации до пандемии, сейчас 82-84%, и он будет нарастать. 4 трлн выдал товарищ Трамп на скупку активов, в районе 5-7 трлн, по неформальным данным, сделал Китай. Посмотрите, что происходит со средним и малым бизнесом: он убит. 50% у нас спортзалов позакрывалось и поменяло своих хозяев, две трети ресторанов, и это продолжается. Под маркой существующих российских граждан западный и восточный бизнес потихоньку ассимилирует экономику Российской Федерации», – подчеркнул профессор.

Харланов также обратил внимание, что российские порты, которыми так гордится страна, «давно уже убиты, никто не занимается их ремонтом, даже элементарно дорог нету». По его словам, лесная отрасль превратилась в полностью криминальную. «Сколько вы денег ни дайте – нет ни ресурсов, ни кадров, ни школ. Уничтожено практически все. Остался Санкт-Петербургский лесной университет, туда 12 млрд закачали, и никто не знает, что делать с этим дальше», – пояснил он.

Профессор также отметил, что за 30 лет мощности еще советских производств износились, однако транснациональные корпорации не желают вкладывать средства в их модернизацию, стремясь снизить свои расходы. «Если у нас больше 80% экономики находится в руках ТНК (транснациональных корпораций, – ред), о каком экономическом национальном суверенитете мы можем здесь говорить?» – подчеркнул Харланов, отметив при этом, что «импортозамещения мы бездарно завалили во многих отраслях».

При этом увидеть реальные данные по развитию российских отраслей промышленности невозможно, потому что, несмотря на создание отдельного министерства цифрового развития, таких открытых данных с разбивкой по министерствам и ведомствам до сих пор нет. «Ничего не делается. Каждый тянет на себя и играет в игры, которыми, как они считают, создают новую великую Россию», – констатировал профессор.

«Это к вопросу о том, стакан наполовину полон или наполовину пуст, можно так оценить, а можно так, – заявил в ходе дискуссии профессор Государственного университета управления Борис Логинов, и с гордостью сообщил, что «мы с нуля создали суперсовременный порт «Усть-Луга», и он на первое место выходит по грузоперевозкам».

По его мнению, малый и средний бизнес вовсе не убит, и ему потребуется «не очень большое время» на восстановление. «Это очень гибкий бизнес. Какие-то рестораны и фитнес-центры, действиельно, закрываются, а какие-то – открываются, и нужно просто время, чтобы восстановиться», – отметил он.

Что касается суверенитета, то «немногие страны могут похвастать тем, что у них есть свои IT-гиганты, как Яндекс». «Да, это внутри страны, но по поисковым запросам он опережает даже «Гугл» и осуществляет экспансию в зарубежные страны», – заключил Логинов.

«12-14% в Российской Федерации только собственной электроники, – парировал Харланов. – В том же Центральном банке на 40% западное оборудование и западный софт. О каком суверенитете ЦБ можно говорить?»

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 12.02.21

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