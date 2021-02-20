«Нам не заплатили за зделаною роботу»: в Москве рабочие разгромили дом во время капремонта

В Москве бывшие рабочие компании-подрядчика по капремонту разгромили девятиэтажку. Об этом сообщила одна из жительниц многоквартирного дома по 3-му Нижнелихоборскому проезду. Теперь экс-работники фирмы угрожают жильцам, при этом заявления в полицию пока остаются без ответа.

Как рассказала Ксения в паблике «Капитальный ремонт МКД в Москве» в «Фейсбуке», капитальный ремонт в доме №13 корпус 1 по 3-му Нижнелихоборскому проезду начался в июле прошлого года. К качеству работ у собственников квартир были большие претензии. «Пару недель назад наш дом чуть не сгорел по вине горе-электриков, – отметила Ксения. – Они меняли проводку на этажах, произошло короткое замыкание и сгорели провода на 4 и 3 этажах. А теперь над нашим домом издеваются бывшие работники подрядной организации».

Перед Новым годом москвичи обнаружили, что на нескольких пролетах разбиты перегородки, закрывавшие мусоропровод. В январе разгром был устранен, но 10 февраля на торце дома появились рисунки черной краской, а на следующий день перегородки вновь оказались разбиты, к тому же на фасаде дома кто-то оставил оскорбительные надписи красной краской. Вандалов вычислили – ими оказались бывшие сотрудники подрядной организации, с которой Фонд капитального ремонта подписал контракт на выполнение работ в доме по адресу Нижнелихоборский 3-й проезд, 13, к.1. Надписи были ликвидированы, перегородки вновь починили, но бывшие рабочие не унимались. В пятницу жильцов дома ждал новый сюрприз.

«На этот раз бывшие работники пошли дальше. Они не только вновь поломали перегородки у мусоропровода, но и оставили записки с угрозами в адрес жителей, разместив их в лифте и на подъездной двери. Вандалы пообещали нам, что будут ломать топором крышу нашего дома, в надежде, что все наши квартиры зальёт», – сообщила Ксения.

«Здраствуйте жыльцы, з связи з тем что нам не заплатили деньги за зделаною роботу мы будем ломать крышу, топорами», – говорится в объявлении.

Москвичка подчеркнула, что жители дома уже написали, как минимум, три заявления в полицию по поводу актов вандализма – первая жалоба была датирована 10 февраля, в курсе проблемы находятся Фонд капремонта, управляющая компания и местный депутат. По данным на 19 февраля ответ из органов внутренних дел не поступил, уточнила москвичка.

Позднее в комментариях появилось сообщение от пользователя «Представитель Фонда Капремонта», который рассказал, что «по данному происшествию проводится внутреннее разбирательство, но независимо от его результатов примем срочные меры по восстановлению всего что натворили эти лица и приведению дома в порядок».

Согласно данным на портале mos.ru, управление многоквартирным домом №13 корпус 1 по 3-му Нижнелихоборскому проезду осуществляет ООО «УК Тимирязевская».

На портале госзакупок размещен договор на 18,1 млн рублей, заключенный Фондом капремонта с ООО «Вертикаль СС» на «завершение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, САО, Нижнелихоборский 3-й пр. 13 к.1». Из документов следует, что на электронный конкурс была допущена только одна заявка (с порядковым номером 3), конкурсную комиссию возглавлял замгендиректора Фонда Виктор Агеев. Отметим, что на официальном портале Фонда капремонта в числе заместителей главы ФКР сейчас Агеев не значится. Согласно договору, работы по капремонту должны быть выполнены до 31 декабря 2021 года.

По данным системы «Контур.Фокус», ООО «Вертикаль СС» была образована в феврале 2016 года, ее единственным учредителем и гендиректором является Евгений Шушаков. Ранее в числе учредителей были Александр Журбенко и Екатерина Зотова. В январе и феврале ФНС вынесла несколько решений о блокировке счетов компании в «Альфа-банке».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 20.02.21

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