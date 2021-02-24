ЧП в Подмосковье: мужчина и двое детей погибли в пожаре

В Подмосковье 43-летний мужчина и двое его детей погибли в пожаре. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело.

По данным ведомства, трагедия произошла сегодня около 4 часов утра в одном из частных домой в деревне Лугино Солнечногорского района. В доме произошел пожар, после локализации огня там были обнаружены тела трех человек – мужчины и двух его несовершеннолетних детей.

По предварительным данным, причиной пожара мог стать неисправный удлинитель, подключенный к обогревательному прибору.

Возбуждено уголовное дело по по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

Как уточняет «РенТВ», при пожаре погибли 15-летний подросток и девочка пяти лет.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 24.02.21

«Ракеты оказались небоеспособны»: Пашинян раскритиковал купленные у России «Искандеры». / Еврокомиссия закупает бесполезное лекарство от коронавируса на €1 млрд. / В Европе предложили ввести уголовную ответственность за дезинформацию. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»