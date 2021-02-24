Счетная палата: в российском бюджете оказались «не востребованы» более триллиона рублей

Российские чиновники за год не смогли потратить 1,02 трлн рублей из бюджета, основной объем неиспользованных средств приходится на общегосударственные вопросы, национальную оборону и финансирование силовых ведомств, а также развитие систем образования и здравоохранения. Согласно отчету Счетной палаты, эта сумма сопоставима с неиспользованными средствами за 2019 год.

«Общий объем неисполненных назначений составил 1,0209 трлн рублей, или 4,3% показателя сводной росписи с изменениями. Ведомство обращает внимание, что эта сумма сопоставима с неиспользованными средствами за 2019 год, то есть с 1,121 трлн рублей», – говорится в докладе Счетной палаты.

В частности, 443,4 млрд рублей (43,4%) из них было выделено на общегосударственные вопросы, 139,3 млрд рублей (13,6%) – на национальную оборону, 117,2 млрд рублей (11,5%) – на национальную безопасность и правоохранительную безопасность и правоохранительную деятельность, 114,5 млрд рублей (11,2%) – на национальную экономику, 68,7 млрд рублей (6,7%) не смогли потратить чиновники от ЖКЖ, 42,8 млрд рублей (4,2%) осталось невостребованным в сфере образования, и еще 48,5 млрд (4,8%) выделенных, но неиспользованных средств осталось в год пандемии в сфере здравоохранения.

При этом, как отметили в Счетной палате, не в полном объеме исполнены расходы по 42 из 43 госпрограмм, а по восьми из них востребовано менее 90% средств. Здесь невостребованными оказались 667 992,8 млн рублей, или 4,4 % от выделенных средств.

В целом же расходы федерального бюджета на госпрограммы в 2020 году составили 14,547 трлн рублей. Аудиторы проанализировали проекты госпрограмм, и выяснили, что вместе с корректировкой выделенных на них бюджетных средств серьезные изменения были внесены в цели, задачи, ожидаемые результаты, целевые показатели и другие параметры. Экспертиза показала, что показатели, которых чиновники хотели достигнуть при реализации этих госпрограмм, не связаны с объемом финансирования, причем сами показатели зачастую снижались.

В основном невостребованными остались бюджетные деньги, выделенные на «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» (422 млрд рублей, или 25,4%), на космическую деятельность (47,1 млрд рублей, или 18%), развитие здравоохранения (43,6 млрд рублей, или 3,7%), и развитие образования (31,4 млрд рублей, или 10,6%).

Аудиторы назвали и девять главных распорядителей бюджетных средств, которые сумели освоить меньше 90% выделенных денег. В топ-5 попали Росархив (70,7%), Минстрой (80,4%), Федеральная антимонопольная служба (80,4%), Россотрудничество (80,5%), и Росмолодежь с 81,6% освоенных средств.

«Счетная палата отмечает, что наблюдается самый высокий с 2017 года уровень закупок у единственного поставщика – 33,1% объема заключенных контрактов», – подчеркнули в ведомстве.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 24.02.21

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