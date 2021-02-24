Путин поднял в 4 раза штрафы для россиян за неповиновение силовикам на митингах

Президент РФ Владимир Путин подписал законы об увеличении в четыре раза штрафов для россиян за неповиновение силовикам на митингах, нарушения нового порядка финансирования массовых мероприятий, а также санкциях за распространение информации об иностранных агентах без указания их статуса. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Так, штрафы для граждан за неповиновение законному требованию представителя силового ведомства в ходе массового мероприятия ранее составляли от 500 до 1 тыс рублей, теперь до 2 – 4 тыс рублей. Кроме того, теперь за такие нарушения россиян можно отправлять на обязательные работы на срок от 40 до 120 часов. В случае повторного неисполнения требования полицейского или росгвардейца, гражданину грозит штраф в размере от 10 тыс до 20 тыс рублей, или арест на 30 суток. Такое же наказание последует для граждан в случае воспрепятствования работе силовиков на акциях протеста.

Кроме того, штрафы грозят и организаторам митинга за нарушение нового порядка сбора, возврата, перечисления в федеральный бюджет и расходования средств, а также за непредоставление или пропуск даты сдачи отчета о расходовании денег. С граждан в этом случае будет взиматься штраф от 10 тыс до 20 тыс рублей, с должностных лиц – от 20 тыс до 40 тыс рублей, с юридических – от 70 тыс до 200 тыс рублей.

За перечисление денег на организацию митинга «лицом, которое не вправе перечислять (передавать) денежные средства и (или) иное имущество», штраф для граждан составит от 10 тыс до 15 тыс рублей, для должностных лиц от 15 тыс до 30 тыс рублей и для юридических – от 50 тыс до 100 тысяч рублей.

В то же время для СМИ увеличиваются штрафы за публикацию материалов об иноагентах без указания их статуса. Так, для граждан санкции составят от 2 тыс до 2,5 тыс рублей, для должностных лиц от 4 тыс до 5 тыс рублей, для юридических лиц – от 40 тыс до 50 тыс рублей.

Кроме того, за распространение собственных материалов без такой маркировки теперь буду платить и сами иноагенты, причем под статью попадают даже официальные запросы в любые организации и государственные ведомства. Штраф для нарушителей в этом случае составит от 50-100 тысяч рублей для физлиц до 100-300 тысяч рублей для должностных лиц.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 24.02.21

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