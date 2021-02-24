Правнучка маршала Жукова сбила в Москве на «зебре» пешехода

В Москве правнучка маршала Жукова Варвара Ерохина сбила человека на пешеходном переходе. По информации СМИ, пешеход, как выяснилось, был нетрезв.

Инцидент произошел поздно вечером 23 февраля на северо-востоке столицы. Как пишет «МК», на улице Академика Королева пешеходный переход в районе дома№9 корпус 1 оказался скрыт огромными сугробами. По «зебре» попытался перейти дорогу 20-летний житель Подмосковья. В это время по дороге ехала 25-летняя Ерохина на своем «Лексус RX 300», на пассажирском месте сидела ее подруга.

По данным издания, подъезжая к «зебре» Ерохина снизила скорость до 30-40 км в час, однако все же не успела затормозить, когда из-за сугроба внезапно выскочил на дорогу человек в черной куртке. Мужчина отлетел на дорогу от столкновения и потерял сознание, однако потом пришел в себя. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД провели экспресс-тест, который показал наличие в крови молодого человека алкоголя.

Проведен ли тест на содержание алкоголя в крови Ерохиной, не сообщается.

Пешехода медики отвезли в больницу с сотрясением мозга, черепно-мозговой травмой и ушибом внутренних органов. Издание пишет, что Ерохина очень переживает из-за ДТП, поскольку водит автомобиль с 2014 года, и ранее с ней таких инцидентов не случалось.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 24.02.21

Путин поднял в 4 раза штрафы для россиян за неповиновение силовикам на митингах. / Президент Microsoft голословно обвинил Россию в кибератаках на США. / Земле грозит малый ледниковый период: академик опроверг теорию глобального потепления. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»