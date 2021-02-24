В Москве суд приговорил сына депутата Госдумы к 2,5 годам колонии

В Москве суд отправил на 2,5 года в колонию общего режима Абдулгамида Гаджиева, сына депутата Государственной думы от «Единой России» Мурада Гаджиева. Мужчина вместе с друзьями летом избил пешехода на юго-западе столицы.

Никулинский суд Москвы признал Абдулгамида Гаджиева виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью в составе группы лиц, и приговорил к двум годам шести месяцам колонии общего режима, передает ТАСС. Источник агентства подтвердил, что речь идет именно о сыне депутата.

Четверо соучастников Гаджиева также получили реальные сроки. Так, Мальсагов М. А. и Дзахкиев М. М. получили по два с половиной года колонии общего режима, Исрапилов А. М. – полтора года колонии, Мальсагов А. М. приговорен к 2 годам и 7 месяцам колонии с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 2 года.

Уголовное дело было возбуждено после инцидента на проспекте Вернадского летом 2020 года. Молодые люди ехали на внедорожнике и поссорились с пешеходом, который шел по «зебре». Спор закончился дракой, сын депутата и трое его друзей избили мужчину и уехали с места происшествия. Пострадавший обратился в полицию. Оказалось, что увидевшие конфликт прохожие сняли избиение на камеры телефонов. Позднее выяснилось, что водитель внедорожника был лишен прав.

Депутат Государственной думы Мурад Гаджиев представляет в нижней палате парламента республику Дагестан, является членом фракции «Единая Россия» и входит в думский комитет по транспорту и строительству.

Москва, Алевтина Белова

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