«Политический перформанс»: в Совете Федерации оценили действия ЕСПЧ

Требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) немедленно освободить политика Алексея Навального является политическим перформансом. Об этом заявил сенатор от Астраханской области Александр Башкин сегодня на заседании за круглым столом в Совете Федерации. Он подчеркнул, что само решение ЕСПЧ является вмешательством во внутренние дела государства, а наиболее безопасными для Навального назвал места лишения свободы.

«Беспристрастный юридический взгляд показывает, что вся эта шумиха является больше политическим перформансом, нежели юридически обоснованным документом», – сказал Башкин.

По его словам, Россию от большинства стран Запада заметно отличает уважительное отношение к международным нормам, которые взамен демонстрируют прямое вмешательство в дела суверенных государств. Требование ЕСПЧ к России немедленно освободить Навального сенатор назвал «очередным наступлением на основные принципы международных отношений», и сообщил, что если принимать во внимание аргумент о существовании риска для жизни арестованного, то «такой мерой нужно обеспечить любого осужденного в Европе гражданина».

«Какой сегодня риск для жизни Навального?» – поинтересовался Башкин, отметив, что «опасные вещества обнаружены в его крови после того, как он покинул территорию РФ». «Мы можем предположить, что он более выгоден сейчас в качестве сакральной жертвы, и поэтому его местонахождение как раз можно считать наиболее безопасным».

Как считает сенатор, решение ЕСПЧ является «очевидным и откровенным» вмешательством во внутренние дела России.

С таким докладом Башкин выступил на заседании за круглым столом в Совете Федерации, посвященном созданию концепции проекта международной конвенции о противодействии вмешательству в суверенные дела государств. По словам сенатора, такая конвенция необходима во избежание ситуаций, аналогичных происходящему сейчас вокруг Навального.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 25.02.21

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