«Шумовой терроризм»: депутат Мосгордумы пожаловалась, что полиция не спасла ее от ночной дискотеки

Москвичи страдают от «шумового терроризма» в домах и на улицах, однако представители правоохранительных органов бездействуют, когда горожане сообщают о нарушениях. Об этом заявила глава депутатского объединения «Моя Москва» в Мосгордуме Елена Николаева, выступая сегодня на заседании за круглым столом в столичном парламенте. По ее словам, она лично столкнулась с этой проблемой во время режима самоизоляции.

«На днях я получила коллективное обращение от хостельеров, которые жалуются на нерегулируемый шум от рекламы, от так называемых «крикунов», которые бывают на улицах, – сообщила Николаева. – Это тоже является серьезной озабоченностью для постояльцев гостиниц и локаций временного пребывания. Для нас это тоже важно: это комфорт для туристов, которые прибывают в наш город, а мы после пандемии заинтересованы в развитии этого сектора».

Депутат призвала подумать о санкциях, которые могут быть использованы к тем, что «избыточно и в ранее время использует эти громкоговорители, круглосуточно, или в дневное время». Кроме того, дискомфорт горожанам доставляют погрузочно-разгрузочные работы в магазинах или объектах общепита, а также посетители увеселительных заведений и уличные музыканты. «Основная проблема, с которой ко мне обращаются, – это представители органов правопорядка бездействуют, когда к ним обращаются, даже когда нарушения происходят, например, в ночное время», – пояснила Николаева.

При этом депутат рассказала, что сама столкнулась с бездействием правоохранительных органов, когда во время пандемии в квартире ниже «устроили ночную дискотеку, которая продолжалась почти до утра».

«Приехавшие органы правопорядка, позвонив в квартиру и не получив туда доступа, естественно развернулись и уехали, – отметила Николаева. – Я прекрасно понимаю, что у представителей МВД нет достаточных возможностей в ночное время войти в жилье, но с этим надо что-то делать».

Парламентарий призвала продумать меры, которые позволят «не допустить шумовой терроризм, который подчас происходит в наших домах». В частности, это может быть внесение новых защищаемых территорий – городские улицы и общественные пространства – в столичный закон о тишине, а также дифференциация ответственности и увеличение административных составов нарушений. Кроме того, мэрия Москвы должна заключить соглашение с МВД по администрированию этих составов нарушений.

«В целом ситуация с нарушениями становится все более драматичной», – констатировала депутат.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 25.02.21

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