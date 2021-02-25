В ГУ МВД Москвы объяснили, почему не спасли депутата от «шумового терроризма»

В Москве полиция не может принимать меры в отношении нарушителей тишины, потому что мэрия и МВД не заключили соглашение о применении городского Кодекса об административных правонарушениях. Об этом сообщил представитель ГУ МВД России по Москве Иван Артемов сегодня на встрече за круглым столом, организованной Мосгордумой.

«Не заключено соглашение между МВД РФ и мэрией Москвы о том, чтобы наши сотрудники примеряли законодательство кодекса города Москвы об административных правонарушениях, поэтому реализовать эту статью для нас в настоящий момент не представляется возможным», – сказал он.

Артемов пояснил, что «вопросы поднимались еще с 2014 года, но в течение 6 лет Кодекс города Москвы не приведен в соответствие, чтобы заключить это соглашение».

При этом, по его словам, в столичном полицейском главке разработан алгоритм действия сотрудника при жалобе на нарушение тишины. Так, ни участковые, ни представители ППС не имеют права составлять протокол, но они собирают материал, передают его в административную комиссию управы, где уже в отношении нарушителя составляют протокол и выносят решение.

«Все граждане, которые жалуются на нарушение тишины, они жалуются в полицию», – отметил Артемов. Если гражданин неоднократно нарушает закон о тишине, полицейские действуют уже по федеральному законодательству: выносят требование о прекращении противоправных действий, а затем его могут привлечь по статье КоАП РФ, которая предусматривает до 15 суток ареста.

После доклада представителя столичного полицейского главка вице-спикер Мосгордумы Степан Орлов выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с ГУ МВД, в том числе, по доработке нормативно-правовой базы.

Ранее депутат Мосгордумы Елена Николаева рассказала, что во время пандемии ей пришлось вызвать полицейских, поскольку соседи в квартире снизу устроили дискотеку почти на всю ночь. «Приехавшие органы правопорядка, позвонив в квартиру и не получив туда доступа, естественно развернулись и уехали, – сообщила она. – Я прекрасно понимаю, что у представителей МВД нет достаточных возможностей в ночное время войти в жилье, но с этим надо что-то делать».

Москва, Татьяна Дорофеева

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