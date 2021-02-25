«Надо привлекать собственников»: в Москве придумали, как избавиться от шумных безобразий

В Москве могут начать штрафовать за шум в квартире или ресторане не непосредственных нарушителей, а собственника недвижимости. С такой инициативой выступило столичное Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ). «Нужно привлекать тех собственников квартир, которые сдают в аренду квартиру, где происходят какие-то безобразия», – пояснил заместитель начальника ОАТИ Леонид Бородулин.

По его словам, эта инициатива касается также коммерческой недвижимости – в частности, кафе и ресторанов. «Собственники сдали в аренду помещения, а потом самоустранились и хорошо себя чувствуют, при этом не несут никакой ответственности за арендаторов либо жильцов, которые сняли квартиру», – пояснил он.

Бородулин отметил, что собственников можно определить через федеральную или столичную базы данных, и если на них распространить ответственность по закону о защите тишины и покоя граждан, то владельцы таких квадратных метров «будут вынуждены сами регулировать отношения со своими арендаторами, как-то принуждать их к сообщению правил, и так далее».

«Иначе мы приходим в кафе, говорим «у вас тут шумно», а собственники нам говорят: «наш персонал работает тихо, мы ничего не нарушаем, а вот за этими ребятами [смотреть] это ваша компетенция, сами с ними работайте», – рассказал замглавы ОАТИ. – Мы предлагаем рассматривать вопрос использования объекта недвижимости как оружия совершения правонарушения».

Как считают в ОАТИ, это же правило надо распространить и на транспортные средства – речь идет, в частности, о мотоциклистах, которые в теплое время года не дают спать москвичам.

Комментируя эти предложения, вице-спикер Мосгордумы Степан Орлов назвал идею ОАТИ конструктивной.

Напомним, что в Москве существует также ведомственное жилье, которое предприятия и организации предоставляют своим сотрудникам, а часть жилого фонда столицы принадлежит правительству Москвы и предоставляется горожанам по договорам социального найма.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 25.02.21

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