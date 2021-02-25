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Четверг, 25 февраля 2021, 18:02 мск

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В центре Москвы на женщину упала сосулька

В центре Москвы произошло ЧП: на женщину упала сосулька, в результате чего пострадавшую пришлось госпитализировать, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что инцидент произошел сегодня около 2 часов дня в центре города на Ладожской улице. Медики диагностировали у пострадавшей рану на голове. Ее состояние оценивается как средней тяжести, угрозы для жизни нет.

Напомним, ранее синоптики предупредили, что сегодня второй половине дня в Москву придет оттепель. В столице ожидается туман, видимость ухудшится до 100-500 метров, из-за чего могут начаться перебои в авиасообщении. С четверга по субботу в Москве ожидается +1...+3°, в ночное время возможны ледяные дожди. Ниже ноля столбики термометров опустятся только в воскресенье, когда ожидается -1°.

Москва, Александра Быстрицкая

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