В 2021 году мэрия Москвы потратит на разгон облаков более 400 млн рублей

В 2021 году мэрия Москвы выделила на разгон облаков в праздничные дни более 417 млн рублей. Согласно данным на сайте госзакупок, тендер объявил городской департамент по конкурентной политике, заявки от участников принимают до 22 марта.

Конкретные даты для разгона облаков еще не определены, но в материалах госзакупок предполагается, что периоды возможного проведения работ – с 2 апреля по 1 июня, с 2 июня по 2 августа и с 3 августа по 25 октября, передает «Интерфакс».

Отмечается, что метеозащита должна проводиться с помощью специализированной авиатехники с использованием пиропатронов ПВ-26, твердой углекислоты, жидкого азота, порошкообразного реагента и медицинского кислорода.

Напомним, в 2020 году на эти нужды было выделено 452 млн рублей, в 2019 году – 513 млн рублей.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 25.02.21

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