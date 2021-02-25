Суд заочно арестовал исчезнувшего хозяина сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба»

В Москве заочно арестован владелец сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрий Белойван. Такое решение принял Пресненский суд столицы по делу о сокрытии активов от взыскания налогов.

О заочном аресте фигуранта дела ходатайствовало следствие, передает РИА «Новости». Белойван объявлен в международный розыск, ему инкриминируют сокрытие в особо крупном размере средств либо имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов. Следователи полагают, что хозяин сети ресторанов утаивал активы компании.

По информации агентства, бизнесмен был объявлен в розыск после того как летом несколько раз не явился на допросы в Следственный комитет.

Это уже второе уголовное дело Белойвана, ранее он уже был признан виновным в неуплате налогов более чем на 650 млн рублей и в июле 2019 года получил за это два года колонии общего режима. Позднее приговор был смягчен на три месяца, а в ноябре 2019 бизнесмена выпустили на свободу по ходатайству СИЗО «Матросская тишина» в связи с проблемами со здоровьем. Несмотря на обещание погасить налоговые долги, бизнесмен фактически скрылся от следствия.

На странице Юрия Белойвана в «Фейсбуке» указано, что он живет в Нью-Йорке, последняя запись там датирована 31 декабря 2020 года.

Москва, Алевтина Белова

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