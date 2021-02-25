Росстат «поймали»: реальная инфляция выросла гораздо больше, чем официальная

В России реальная инфляция в разы превышает официальные данные, которые публикует Росстат. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такие выводы содержатся в новом докладе исследовательского холдинга «Ромир».

По данным экспертов, за последний месяц реальная инфляция в категории товаров повседневного спроса увеличилась на 3%, хотя Росстат оценил ее в 0,7 %. Годовая инфляция составила 11%, вместо декларируемых 5,2%.

Как поясняют в «Ромире», такая разница в показателях связана с тем, что опираются на стоимость продуктов, которую фактически покупают россияне, а не на базовую, как Росстат.

В докладе также отмечается, что в январе 2021 года был зафиксирован значительный рост цен – более 10%, хотя обычно в этот период наблюдается небольшой отскок в инфляции. Это может быть связано с тем, что больше людей не поехали в отпуск и остались на новогодние праздники в своих городах, где активнее тратили деньги.

Напомним, ранее FinExpertiza также заявила о различиях реальных и официальных данных. По их оценке, стоимость продовольственных товаров в России в январе 2021-го по сравнению с январем прошлого года увеличилась на 7%. Рост оказался рекордным с января 2016 года, то есть за пять лет.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 25.02.21

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