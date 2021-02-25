Собянин пообещал москвичам отменить запрет на фестивали

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил ослабление ограничительных мер, принятых в столице из-за угрозы коронавируса. В частности, как заявил градоначальник, в ближайшие месяцы может быть отменен запрет на проведение фестивалей.

«Мы видим устойчивый продолжающийся тренд на снижение заболеваемости, хотя количество заболевших еще такое достаточно приличное, около 500-600 человек кладутся в больницы каждый день, – цитирует Собянина «Интерфакс». – Но тем не менее еще недавно их было 1 700. Надеюсь, что в ближайшие месяц-два, если такой тренд будет, мы снимем эти ограничения».

Как пояснил мэр в эфире телеканала «Россия1», в частности может быть снят запрет на проведение городских фестивалей.

Согласно данным портала Госзакупок, государственное бюджетное учреждение «Московские ярмарки», которое, как правило, выступает организатором городских фестивалей, только в феврале объявило не менее 15 аукционов, касающихся проведения массовых уличных мероприятий. В частности, за привоз воды и откачку жидких отходов из павильонов ГДУ готово заплатить 92,7 млн рублей.

Между тем, в соцсетях москвичи дают мэру понять, что фестивали – совсем не то, что сейчас их волнует. Горожане все настойчивее требуют разблокировать социальные карты пенсионеров, которые сейчас вынуждены оплачивать проезд на общественном транспорте полностью из собственного кармана, а также разрешить родителям детей вход в школы и учреждения дополнительного образования. Так, сегодня на странице Собянина в Инстаграм несколько человек поинтересовались, «когда же разблокируют карты пенсионерам», а пользователь anisollani в экспрессивных выражениях подчеркнула, что мэр игнорирует требования горожан.

«Услышьте нас! Да что ж такое! Все открыто, людей толпы везде. А мы и в мороз и в дождь стоим по 2-3 часа», – прокомментировала москвичка ситуацию, как родители вынуждены забирать младших детей с занятий.

Напомним, ранее в столице был отменен запрет на ночную работу клубов и ресторанов, в январе мэрия столицы разрешила довести в кинозалах и театрах максимальное количество зрителей до 50% от заполняемости залов.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 25.02.21

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