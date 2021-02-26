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Пятница, 26 февраля 2021, 12:31 мск

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В Подмосковье мать и младенец погибли после домашних родов в ванной

В Подмосковье женщина и ее ребенок погибли после домашних родов. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

По данным ведомства, ЧП произошло накануне, 25 февраля, в Мытищах. Женщина без вызова «скорой медицинской помощи» родила дочку в домашних условиях в ванной. Однако позже ее самочувствие ухудшилось, она вместе с малышкой была доставлена в реанимационное отделение больницы. Несмотря на оказанную помощь, роженица и ребенок скончались.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы, проводятся опросы. Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Александра Быстрицкая

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Метки / ЧП в Подмосковье

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