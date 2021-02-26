«Аквадискотека в комнате грязи»: Москва «поплыла» после резкого потепления (ФОТО, ВИДЕО)

Москвичи возмущены плохой уборкой города, из-за которой даже в центре столицы непролазная грязь. Местами улицы превратились в бурные водные потоки, которые даже автомобили преодолевают с трудом. «И такое безобразие по всей Москве», – констатируют горожане в социальных сетях.

Фотографии и видео с залитых грязью улиц жители столицы массово публикуют в соцсетях. В паблике «Я против нового срока Собянина» в «Фейсбуке» появилось сразу несколько роликов, в одном из них автомобилист констатирует, что при плюсовой температуре столичные коммунальщики занялись любимым делом: скидывают снег с тротуаров и парковок на проезжую часть, где, по их мнению, его растащат и растопят машины. «А потом отчитываются, что они миллионы тонн вывезли на снегоплавительные станции, – иронизирует автор публикации. – А мы гробим машины за наши же налоги. Спасибо [мэру Москвы Сергею] Собянину и [его заместителю Петру] Бирюкову».

Судя по другому видеоролику, на Таганке сейчас вниз по улице льется настоящий полноводный ручей из талой воды. «Теперь Москва не порт 5 морей, а сама море!», – сообщила Людмила С.

«Превращать существование людей в подобный ад можно только сознательно и по преступному сговору. Чтобы не думали ни о деньгах, ни об отдыхе, ни тем более о свободе. Просто тупо пытались не утонуть, не переломаться, не потерять во льдах и поплывших сугробах ребенка», – прокомментировала ситуацию Наталья Р.

Некоторым автомобилистам пришлось надеяться, что их транспортное средство сумеет преодолеть бурные потоки воды. В частности, перед тоннелем на Маршала Жукова водителю пришлось нелегко.

Впрочем, многие москвичи нашли в себе силы ценить ситуацию с юмором. «В Москве #Аквадискотека какая-то. В смысле погоды, а не то, что вы подумали», – пояснил суть происходящего Александр П в комментарии в твиттере.

«Натуральная аквадискотека в комнате грязи», – считает @kittyrunrunrun.

Горожане иллюзий по поводу работы коммунальщиков и ливневой канализации не питают уже давно, поэтому самые предусмотрительные заговорили уже о приобретении резиновых лодок. Пользователи соцсетей с сарказмом отмечают, что для мэрии оттепель наступила так же внезапно, как зимой пошел снег – хотя о плюсовой температуре синоптики предупредили еще неделю назад.

«Реальная Москва завалена снегом и сугробами, которые начали течь, и теперь из-за отсутствия ливневок реальную Москву затопит к чертовой матери», – прогнозирует пользователь под именем «BBX на нары».

«В Москве продолжается неделя грязевых рек и снежных берегов. Риск быть обрызганым грязью с головы до ног удвоился», – предупреждает Nadia.

«Мне срочно нужен человек с байдаркой», – пишет koshkanasvobode.

Разумеется, в плохой и несовременной уборке города от снега жители Москвы винят мэра, который не сумел должным образом организовать работу коммунальных служб. Претензии по поводу испорченной при Собянине ливневой канализации сыплются в адрес градоначальника регулярно.

Напомним, что в этом году москвичи постоянно жаловались в соцсетях на то, что коммунальщики не убирают снег – в лучшем случае сугробы сдвигали с проезжей части на тротуары и на газоны. Городские пессимисты предрекали, что столице грозит коллапс, как только морозы сменятся на плюсовую температуру.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 26.02.21

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