ЧП в Москве: после аварии на детском аттракционе проводится проверка

В Москве после аварии на детском аттракционе в одном из торговых центров организована доследственная проверка. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, ЧП произошло 28 февраля – на игровой площадке упал детский аттракцион, в результате чего дети получили травмы.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, будет дана правовая оценка происшествию на предмет наличия признаков преступления по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как уточняет «Рен ТВ», инцидент произошел в торговом центре в Перово – на одном из аттракционов у конструкции слетела резьба. Помощь врачей потребовалась 6-летней девочке, а также 7-летнему и 4-летнему мальчикам. Один из детей слегка ушиб голову, остальные получили небольшие царапины на ушах.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 01.03.21

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