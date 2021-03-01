В Совфеде заявили, что Twitter «рискует потерять Россию»

Сервис микроблогов Twitter может «потерять Россию» из-за нарушений законодательства. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале.

«Твиттер также начал блокировать российские аккаунты. Игнорирование предписаний российского регулятора до добра не доведет. В Москве не хотят идти на крайние меры, но в случае продолжения этой практики Твиттер рискует потерять Россию», – пояснил Пушков.

Как сообщал «Новый День», ранее Роскомнадзор обвинил Twitter в «злостном нарушении российского законодательства». По данным ведомства, с 2017 года социальная сеть не удалила 2862 материала с запрещенной информацией о способах совершения самоубийства и призывами к ним, о способах изготовления и использования наркотиков, а также порнографические изображения несовершеннолетних.

Роскомнадзор имеет право потребовать у провайдеров доступ к запрещенной информации в случае ее неудаления.

Напомним, в конце января Роскомнадзор заявил, что оштрафует Twitter и другие соцсети за призывы к подросткам выходить на несанкционированные акции протеста в защиту оппозиционера Алексея Навального. В ведомстве пояснили, что интернет-платформы не удалили своевременно в общей сложности 170 противоправных призывов, несмотря на требование Генпрокуратуры и уведомления Роскомнадзора.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 01.03.21

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