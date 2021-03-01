«Может быть, воспользоваться ситуацией?» Сенаторы предложили включить представителя Крыма в состав делегации РФ в парламентской ассамблее ОБСЕ

Сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил проработать вопрос о включении представителя полуострова в состав российской делегации в парламентской ассамблее ОБСЕ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с такой инициативой Цеков выступил сегодня на заседании комитета Совета Федерации по международным делам после доклада руководителя сенатской части делегации Владимира Джабарова о ходе февральской сессии ассамблеи. «Я не говорю о себе…» – пояснил Цеков.

«Вы говорили о работе парламентской ассамблеи Совета Европы. Там все время тема Крым – проблемы по Крыму, и так далее… Украина спорит с Россией. Но все-таки, может быть, нам как-нибудь удастся включить в состав этих делегаций представителей Крыма? – предложил Цеков. – Я не говорю о себе. У нас есть очень хорошие депутаты, которые могут очень хорошо и обоснованно выступить. Чтобы была дискуссия не между Украиной и Россией, а условно [говоря] между Украиной и Крымом? Я имею в виду регион».

«Так нельзя ставить вопрос», – указал Цекову из зала кто-то из членов комитета, напомнив, что «Крым – это Россия, это часть России».

«Не надо меня здесь уличать в чем-то, – заявил в ответ Цеков. – Я думаю, что дискуссия по конкретному региону России может вестись, и, наверное, лучше если она будет вестись… Я понимаю сложности, что, скорее всего, не удастся, что там будут демарши и выступления. Но мне кажется, что все-таки пробы какие-то надо делать. Они должны слышать мнение крымчан».

«В частности, я, как человек, который прожил в Крыму, я смогу рассказать, как они все у нас забирали и отнимали, как они Конституцию отменили, закон о разграничении, как они разрушили нас за эти 20 с лишним лет… Я, как человек который живет в Крыму… это не только я, это другие крымчане могут сказать», – отметил Цеков, подверкнув, что Крым, даже будучи в составе Украины, всегда считал себя частью русского мира.

Джабаров с мнением коллеги согласился, отметив, что участие сенаторов от Крыма и Севастополя в работе парламентской ассамблее ОБСЕ ему представляется необходимым. «Надо, может быть, воспользоваться ситуацией? – предложил он, напомнив, что июльская сессия пройдет в режиме видеоконференции. – Они нам говорили, что не будут аккредитовать этих представителей. Здесь аккредитация виртуальная. Будем пробовать».

Глава сенатской части делегации пообещал обсудить вопрос об участии крымских представителей с руководителем делегации РФ, депутатом Госдумы Петром Толстым.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 01.03.21

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