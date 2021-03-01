Жизнь взаймы: мировой госдолг достиг критического уровня

В 2020 году долг мировой экономики вырос до рекордного уровня – $281 трлн. Согласно данным Института международных финансов (IIF), это – 355% мирового ВВП.

По оценке экспертов, после попыток властей государств поддержать свою экономику во время пандемии коронавируса глобальная задолженность взлетела на $24 трлн. Это рекордный уровень для последних лет.

Отмечается, что половина прироста долгового бремени пришлась на передовые экономики: США, Японию, ЕС, Великобританию и Южную Корею. В развивающихся странах соотношение долга к ВВП составило 250%. Лидером по росту коэффициентов долга к ВВП стал Китай, также в списке – Турция и ОАЭ.

Как считают аналитики, в ближайшие полтора года мировой долг может еще сильнее увеличиться и преодолеть порог в $300 трлн. В таких условиях главной опасностью становится риск кризиса рефинансирования, так как многие страны и корпорации уже не в состоянии привлечь новые займы, чтобы рассчитаться.

Кроме этого, неясно, кто способен предоставлять кредиты, так как Международный валютный фонд и Всемирный банк уже потратили значительную часть средств на антикризисные программы.

Как пишут «Известия», на этом фоне российские эксперты продолжают оптимистично оценивать ситуацию в российской экономике. Руководитель программы «Международные финансы» Института мировой экономики РУДН Ирина Айдрус, отметила, что в 2020 году произошло сокращение внешнего долга России на 21,3 млрд – до $470,1 млрд.

«Снижение долговой нагрузки наблюдалось во всех секторах экономики, а наиболее заметно сократилась задолженность по кредитам, поэтому мы пока не наблюдаем угроз платежеспособности страны», – сказала она.

Как сообщал «Новый День», российские власти активно продвигают идею о положительной динамике в отечественной экономике. Сегодня министерство экономического развития РФ обвинило американское аналитическое агентство Bloomberg в спекуляциях из-за публикации данных об инфляции в России. Кремль также опроверг данные NielsenIQ, которые показывают, что с сентября по январь доля россиян, ощутивших негативное влияние пандемии на свои доходы, практически удвоилась и достигла 53%, превысив среднемировое значение в 46%.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 01.03.21

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