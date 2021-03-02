«На мой взгляд, это нереалистично» – Матвиенко о перспективе блокировки соцсетей в России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что блокировка иностранных социальных сетей в России нереалистична. По ее словам, сейчас невозможно поставить «электронную стену».

«Убеждена, это не наш путь. Невозможно поставить «электронную стену» вдоль всей границы, лишить граждан привычных возможностей пользоваться необходимым объемом информации и так далее. На мой взгляд, это нереалистично. Вообще, уходить от реальности – это бессмысленное занятие» – сказала Матвиенко в интервью РИА «Новости».

Спикер Совета Федерации также отметила, что Россия внимательно изучает опыт зарубежных стран в сфере блокировки иностранных соцсетей или определённого контента в них. «Мы, конечно, внимательно смотрим, изучаем опыт других стран – и Китая, и Турции, следим за тем, что сейчас происходит в Австралии. Активно развивается Рунет, он становится таким растущим сегментом всемирной сети. И, безусловно, нас не может не беспокоить то, что себе позволяют интернет-гиганты», – заявила она.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 02.03.21

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