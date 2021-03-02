ЧП в Москве: 3-летний ребенок госпитализирован с острым наркотическим отравлением

Следственный комитет организовал проверку после госпитализации 3-летнего мальчика с острым отравлением наркотическим веществом. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка ведомства.
По данным следствия, ЧП произошло накануне. Ребенок был доставлен из квартиры на юго-западе Москвы в детскую городскую больницу.
«В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Также следователи проверят условия жизни и воспитания ребенка в семье», – уточнили в СКР.
Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 02.03.21
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