ЧП в Москве: 3-летний ребенок госпитализирован с острым наркотическим отравлением

Следственный комитет организовал проверку после госпитализации 3-летнего мальчика с острым отравлением наркотическим веществом. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка ведомства.

По данным следствия, ЧП произошло накануне. Ребенок был доставлен из квартиры на юго-западе Москвы в детскую городскую больницу.

«В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Также следователи проверят условия жизни и воспитания ребенка в семье», – уточнили в СКР.

Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 02.03.21

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