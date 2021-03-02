Жириновский назвал дату своей отставки с должности главы ЛДПР

Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский сообщил, когда будет готов покинуть свою должность. По его словам, заявление о сложении полномочий уже подписано.

«Я сам написал заявления, что прошу освободить меня от всех занимаемых должностей с 1 мая 2036 года в год моего 90-летия, – заявил политик в эфире радиостанции «Говорит Москва». – 25 апреля, через 15 лет, мне будет 90 лет. Я заранее написал заявление. Отойду чуть-чуть в сторону, когда мне исполнится 90 лет. Был начальником, стану первый замначальника. Всегда дам дорогу. За мной застоя не будет».

Политик также отметил, что на каждом съезде либерал-демократов ставит вопрос о своем уходе, однако коллеги по партии не согласуют его отставку. «Не хотят меня отпускать, когда они созреют, немедленно им уступлю дорогу. Как я руководить партией и выступать, чтобы везде звали и приглашали, у них пока ни у кого не получается. Власов, Чернышов, Диденко, Березин, Пьяных – полно молодых депутатов, их голос не слышен. Я даю им дорогу, везде выпихиваю, а они не хотят», – рассказал Жириновский.

Напомним, Жириновский возглавляет ЛДПР с 1990 года.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 02.03.21

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