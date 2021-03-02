Адвокат Навального обжаловал приговор по делу о клевете на ветерана

Приговор Алексею Навальному по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны обжалован. Апелляционную жалобу подал адвокат Вадим Кобзев, дата судебного заседания пока не назначена, передает «Интерфакс».

Напомним, Навальный был признан виновным в клевете на ветерана, судебным решением от 20 февраля ему назначен штраф в 850 тысяч рублей. Следствие и суд считают, что в июне прошлого года на своих страницах в соцсетях оппозиционер разместил комментарии к видеоролику, который содержал призывы голосовать за поправки к Конституции РФ. В ролике снялся ветеран Игнат Артеменко. По версии обвинения, комментарии относились именно к Артеменко, носили «заведомо ложный характер», порочили честь и достоинство ветерана, подрывали его репутацию. Сам Навальный вину не признал.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 02.03.21

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