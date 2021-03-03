Совет Федерации отметил 500-е заседание памятной маркой

Совет Федерации выпустил памятную марку к своему 500-му заседанию, которое проходит сегодня. Поздравления с юбилейным заседанием сенаторам передал президент РФ Владимир Путин, сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Совместно с Минцфиры Совфед подготовил к юбилейному заседанию памятный набор марок. Председатель верхней палаты выразила убежденность, что набор станет хорошим подарком всем, кто интересуется историей российского парламентаризма. «А со временем может превратиться и в ценный филателистический раритет», – отметила она, со второй попытки выговорив слово «филателистический». Марку и конверты получил каждый сенатор.

На торжественную церемонию памятного гашения марок Совфеда пригласил главу Минцифры Максута Шадаева. Номинал марки составляет 50 рублей, тираж – 500 тысяч экземпляров. Для гашения марки был изготовлен памятный сувенирный штемпель, на котором указано сегодняшнее число – дата 500-го заседания верхней палаты парламента. На марках изображены герб РФ и зал пленарных заседаний Совета Федерации. По окончанию церемонии Матвиенко и Шадаев получили памятные рамки с только что погашенными марками.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 03.03.21

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