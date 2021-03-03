«Надо выковыривать изюм из булки»: Совет Федерации отреагировал на отчет Счетной палаты о таможенных платежах

Совет Федерации намерен изучить законодательные пробелы в ситуации с занижением таможенных платежей в отношении объектов интеллектуальной собственности, ввозимых на территорию Евразийского экономического союза. Соответствующее поручение сегодня на 500-м заседании верхней палаты парламента получил комитет СФ по экономической политике и по бюджету.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в своем выступлении сенатор Иван Абрамов напомнил, что на прошлой неделе Счетная палата опубликовала отчет о проверке уплаты таможенных платежей в отношении товаров, ввозимых на территорию ЕврАзЭс, отнесенных к объектам интеллектуальной собственности, включая патенты, товарные знаки и авторские права. Аудиторы выявили занижение таможенных пошлин и налогов на 98,5 млрд рублей.

«Свыше 1 тысячи участников внешнеэкономической деятельности не включили в лицензионные и иные подобные платежи в структуру таможенной стоимости», – обратил внимание Абрамов, отметив, что причиной Счетная палата назвала недостатки международных и межведомственных актов. «Есть там поручения и предложения к Минфину, Роспатенту и ФТС», – сообщил он, и попросил дать поручение комитетам по бюджету и по экономической политике «проработать данный вопрос с целью обеспечения получения недостающих средств в федеральный бюджет».

«Принимается, такое поручение даем, внимательно разобраться в этой ситуации», – согласилась Валентина Матвиенко.

«Любые источники пополнения бюджета – они очень важны. Надо их находить, выковыривать изюм из булки, там все чтобы все, что можно, [шло] в бюджет», – подчеркнула спикер Совета Федерации.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 03.03.21

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