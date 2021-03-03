Катастрофическая ситуация: в Совете Федерации заявили о серьезной проблеме с уничтожением рыбных ресурсов

В Совете Федерации сообщили о катастрофе с лососевыми видами рыб в Хабаровском крае. Крупные игроки рынка используют ловушки, из-за которых кета вообще не доходит до мест нереста, при этом часть рыбы просто погибает. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил сенатор от Хабаровского края Евгений Безденежных.

По его словам, в Иркутской области, где на Байкале практически уничтожена популяция омуля, уже сложилась катастрофическая ситуация. «Четыре года там действует полный запрет на промышленный вылов этого вида, а природа до сих пор не может восстановить баланс: многолетний варварский подход к вылову рыбы сделал свое дело, – пояснил сенатор. – Подобный сценарий ожидает и семейство лососевых, если не принять меры».

Безденежных подчеркнул, что для Хабаровского края «рыба – это нефть, это один из главных инструментов экономического роста». По его словам, в последние годы лосось не доходит на нерест во многие реки, впадающие в Амур. Квоты на вылов рыбы в основном забрали крупные игроки, которые ловят кету ловушками, перекрывая ими практически весь вход в Амур. «Туда попадает огромное количество рыбы, настолько огромное, что промышленники не способны выбрать весь объем, в итоге часть этой рыбы погибает. Если бы не эти ловушки, кета могла бы добраться до нерестилища и отметать икру», – рассказал он.

Катастрофической сенатор назвал существующую ситуацию, при которой участки для рыболовных предприятий сформированы и переданы им почти на 20 лет. «А ведь той же кете надо четыре года, чтобы подрасти и снова прийти на нерест», – уточнил он.

Как считает Безденежных, в этих условиях надо ввести запрет на использование таких ловушек, и позволить рыбе идти на нерест. «Рыбаки должны ловить только сетью, этот механизм отработан десятилетиями», – пояснил он. Кроме того, если компания хочет ловить рыбу и зарабатывать на этом, то просто обязана заниматься восстановлением популяции – такой же принцип введен в лесном хозяйстве, констатировал он.

«Необходимо строить рыбоводные заводы. Цепочка несложная: вырастил мальков – выпустил в присутствии надзорных органов, экологов и общественников – получил от государства квоту на вылов. Не справился – значит, тебе не место в этом бизнесе», – заключил сенатор.

Безденежных попросил дать поручение профильному комитету Совета Федерации проработать этот вопрос и вместе с Минсельхозом принять новые правила вылова.

«Хорошо, что вы поднимаете такую тему, которая волнует людей, – поблагодарила сенатора спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. – Я не против дать такое поручение, надо совместно с Росрыболовством, Минсельхозом… Но вы тоже включитесь в работу в комитете, сходите в Росрыболовство, передайте им ваши тревоги, послушайте их мнение. А затем подготовьте соответствующее решение, если его выработаете, для реализации».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 03.03.21

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