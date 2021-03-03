Плач по мигрантам: в мэрии Москвы заявили о дефиците строителей

Московские власти вновь пожаловались на нехватку строителей. Как заявил глава городского департамента строительства Рафик Загрутдинов, в городе не хватает 20 тысяч рабочих, в результате чего пришлось перенести сроки ввода жилья по программе реновации.

Чиновник уточнил, что сейчас на бюджетных стройках города занято 45-47 тысяч человек, и этого недостаточно. «В частности, несколько домов в рамках программы реновации из-за дефицита отделочников были сданы позже изначально планируемых сроков», – цитирует Загрутдинова «Интерфакс».

По его оценке, для решения проблемы должны быть приняты меры, в том числе, на федеральном уровне.

Напомним, ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о дефиците строителей в стране. После этого минстрой попросил правительство разрешить точечный ввоз трудовых мигрантов из стран ближнего зарубежья на стройки крупных застройщиков, чтобы они не срывали сроки.

В январе президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 марта рассмотреть вопрос упрощенного привлечения трудовых мигрантов, в том числе из стран СНГ, на российские стройки. В конце января глава Минстроя Ирек Файзуллин сообщил, что ведомство запустило этот механизм.

Как сообщал «Новый День», в конце февраля первый заместитель председателя комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Общественной палаты РФ, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов пояснил, что высказывания о дефиците строителей, что связывается с оттоком мигрантов из страны – «стратегические пожелания» в отрасли. «У нас количество мигрантов в связи с пандемией уменьшилось на 22-25% до 30%. Это не могло бы быть критичным, если бы не существовало таких планов развития и ситуации с ипотечным кредитованием», – отмечал он.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 03.03.21

Заболеваемость коронавирусом в России снижается, а смертность растет. / В Совете Федерации намерены доработать статью УК о трэш-стримах к лету. / Катастрофическая ситуация: в Совете Федерации заявили о серьезной проблеме с уничтожением рыбных ресурсов. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»