Совет Федерации прекратил полномочия члена Высшей квалификационной коллегии судей РФ

Совет Федерации досрочно прекратил полномочия члена Высшей квалификационной коллегии судей РФ, представителя общественности Олега Ястребова. Решение было принято в результате тайного голосования.

Как сообщил докладчик по вопросу, глава комитета СовФеда по констиутиционному законодательству Андрей Клишас, причиной досрочной отставки стало заявление самого Ястребова. «Это связано с тем, что профессор Ястребов избран ректором Российского университета дружбы народов, мы вчера пригласили его на заседание комитете, поблагодарили за очень ответственную работу», – пояснил сенатор, отметив, что соответствующие решения в СовФеде принимаются тайным голосованием.

За сложение полномочий Ястребова единогласно проголосовали 154 сенатора.

Москва, Татьяна Дорофеева

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