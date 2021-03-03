«Модернизация детских школ искусств потребует 40 лет»: обнаружены «парадоксальные факты» в нацпроекте «Культура»

Счетная палата России обнаружила «парадоксальные факты» при реализации национального проекта «Культура». В одном из регионов резкий рост посетителей музеев в 25 раз объяснился тем, что в число поклонников культуры записали всех, кто проходил мимо передвижной экспозиции на площади у железнодорожного вокзала, а финансирование детских школ искусств таково, что на их модернизацию потребуется 40 лет. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил аудитор контрольного ведомства Сергей Штогрин сегодня на пленарном заседании Совета Федерации.

«На национальный проект «Культура» за все время его реализации, это 2019 – 2024 год, выделяется 125 млрд рублей, то есть чуть больше 20 млрд рублей в год. Уважаемые члены Совета Федерации, вы реально представляете, что можно сделать на эти деньги в масштабах всей страны?» – поинтересовался аудитор, подчеркнув, что в прошлом году в регионах удалось решить только «некоторые, локальные вопросы».

Штогрин обратил внимание, что около 3 млрд рублей в год из бюджета выделяется на модернизацию детских школ искусств. «За эти деньги можно модернизировать не более 130 школ в год, – пояснил аудитор. – То есть модернизация всех 5 тысяч действующих школ потребует почти 40 лет».

При этом, по его словам, некоторые учреждения находят новые формы работы с населением и таким образом в несколько раз повышают свою посещаемость. В частности, одна из подмосковных библиотек после модернизации в три раза увеличила ежедневный поток читателей, и только за январь в нее записалось около трех тысяч новых посетителей. Как пояснил Штогрин, такая ситуация объясняется тем, что в учреждении появилась возможность для молодых мам на час-два оставить ребенка под присмотром волонтеров, а самой заняться срочными делами.

Вместе с тем аудиторы порой сталкиваются с парадоксальными фактами. «Один из регионов, не буду называть, какой, отчитался об увеличении в прошлом году в 25 раз посещаемости учреждений культуры. Когда стали разбираться, выяснилось, что экспозиция передвижной выставки картин была размещена на привокзальной площади. Все проходящие мимо считались ее посетителями и отражались в соответствующей отчетности».

Вопросы у Счетной палаты возникли, в том числе, к зарплате работников сферы культуры. «В 20 регионах установленный средний показатель достигнут не был. Представляется, что Минкультуры стоит вернуться к установлению структуры зарплаты в отрасли и отрегулировать этот вопрос с регионами и муниципалитетами», – отметил аудитор.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 03.03.21

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