Загрызли во дворе дома: в Подмосковье завершено расследование гибели 11-летнего мальчика

В Подмосковье владелица питомника для собак, где в новогодние праздники 11-летнего мальчика насмерть загрызли собаки, предстанет перед судом. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло 2 января в городе Ивантеевка Пушкинского городского округа на территории частного домовладения, где обвиняемая содержала питомник, в котором находились 7 собак различных пород, в том числе восточно-европейские и немецкие овчарки. Когда взрослые были в доме, мальчик зашел на огороженную территорию к вольерам и открыл дверцу, выпустив собак на общую территорию. Животные напали на ребенка и покусали его. От полученных повреждений он скончался на месте.

В ходе следствия установлено, что заводчица собак, осознавая особенности отдельных пород собак и их характер поведения, проигнорировала правила и условия содержания животных и не позаботилась о надёжных замках на вольерах. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщали СМИ, мать погибшего мальчика вместе с еще двумя детьми 31 декабря пришла в гости к знакомому, чтобы отметить Новый год. Там семья осталась еще на несколько дней. Известно, что в доме вместе с детьми было всего 8 человек.

2 января погибший мальчик во двор покормить собак хозяев дома. Когда ребенок открыл вольер, псы набросились на мальчика.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 03.03.21

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