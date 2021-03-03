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Среда, 3 марта 2021, 16:10 мск

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«Мы за ними, к сожалению, не успеваем»: Путин рассказал о десятикратном росте киберпреступности

Фото: пресс-служба Кремля

В России за последние шесть лет в десять раз выросло число киберпреступлений. Как заявил сегодня президент РФ Владимир Путин, правоохранительным органам необходимо усилить борьбу в этом направлении.

«По преступлениям в сфере информационных технологий за последние шесть лет их число возросло более чем в 10 раз. Понятно, сами технологии быстро развиваются, мы за ними, к сожалению, не успеваем. Все мы хорошо понимаем при этом, что за развитием электронной торговли, за предоставлением в глобальной сети разного рода услуг, включая финансовые услуги, – за этим, конечно, будущее. Технологии здесь обновляются и меняются стремительно, но и поле для преступлений, для разного рода аферистов, к сожалению, тоже увеличивается», – цитирует Путина «Интерфакс».

Глава государства поручил МВД «эффективно ответить на этот криминальный вызов, защитить граждан и добросовестный бизнес, который активно осваивает цифровое пространство». По его словам, для этого надо своевременно информировать людей о способах защиты от мошенников и повышать профессиональную подготовку и техническое оснащение органов внутренних дел. «И конечно, нужно наладить более четкое взаимодействие с банковским сообществом, интернет-провайдерами, операторами сотовой связи», – сказал Путин.

Как сообщал «Новый День», ранее прокурор Москвы Денис Попов сообщил, что в Москве за минувший год почти втрое увеличилось число мошеннических действий через Интернет и мобильную связь. «Основной массив преступных деяний по-прежнему составляют кражи. Отмечен рост мошенничеств (с 29 до 43 тысяч), которые почти в три раза чаще совершались посредством мобильной связи и сети Интернет», – отмечал руководитель столичного надзорного ведомства.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 03.03.21

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