Суд заменил пойманному на браконьерстве совладельцу «Чистой линии» уголовное дело на штраф

В Подмосковье суд прекратил резонансное уголовное дело совладельца компании «Чистая линия» Гагика Эвояна, которому за браконьерство грозило до пяти лет лишения свободы. Бизнесмен застрелил пять благородных оленей, теши животных были обнаружены в его фургоне для перевозки мороженого.

Эвоян был арестован, однако Дмитровский городской суд Московской области решил, что вип-браконьеру будет достаточно штрафа в 100 тысяч рублей. Постановление опубликовано на сайте суда.

О задержании троих мужчин в возрасте от 47 до 57 лет за браконьерство в ноябре отчиталось ГУ МВД по Московской области. Позднее стало известно, что один из задержанных – совладелец компании «Чистая линия» Гагик Эвоян. Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота), фигурантам грозило наказание от штрафа в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей до лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

В постановлении Дмитровского городского суда сказано, что по делу помимо Эвояна проходили Армен Карабекян и Гарегин Карапетян. Они также освобождены от уголовной ответственности и должны уплатить штраф в размере 50 тысяч рублей каждый.

Согласно документу, Эвоян с Карабекяном на машине ночью приехали в Раменское участковое лесничество, где совладелец «Чистой линии» застрелил пять особей оленя благородного европейского – трех самок и двух самцов. После этого вип-браконьеры приехали на территорию эко-фермы «Эллаферма» рядом с деревней Глухово Дмитровского городского округа, где к ним присоединился третий фигурант дела. Втроем они разделали туши застреленных оленей и погрузили их в автомобиль. В документе суда сказано, что ущерб охотничьим ресурсам РФ оценен в размере 1 млн 470 тысяч рублей и является особо крупным.

При этом суд учел, что, согласно Уголовному кодексу, лицо, совершившее преступление небольшой или средней тяжести, и не имевшее до этого проблем с законом, может быть освобождено от уголовной ответственности. В результате всем троим раскаявшимся и признавшим вину вип-браконьерам был назначен штраф. Ущерб почти в полтора миллиона рублей они уже возместили.

Примечательно, что ни подмосковный Минсельхоз, ни прокуратура против прекращения уголовного дела не возражали. «Государственный обвинитель поддержала ходатайства подсудимых и их защитников, просила суд их удовлетворить, прекратить уголовное дело в отношении [троих фигурантов] и назначить им меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в связи с наличием для этого оснований, установленных УПК РФ», – говорится в документе.

Отметим, что компания Эвояна позиционирует свою продукцию как экологически чистую, а на ее сайте сообщается, что «Чистая линия» заботится об экологической обстановке в мире.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 03.03.21

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