«Тревожный сигнал абсолютно для всех…» Путин поручил МВД обратить внимание на Интернет и подростков

Министерству внутренних дел России необходимо совместно с другими ведомствами вести мониторинг Интернет-пространства, активнее выявлять в сети тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия. Об этом заявил сегодня президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании коллегии МВД.

«То, что несовершеннолетних втягивают и в незаконные несанкционированные уличные акции, – это, конечно, нарушение закона, и в соответствии с законом же на это нужно реагировать обязательно», – подчеркнул глава государства, слова которого цитирует пресс-служба Кремля.

В то же время Путин обратил внимание на Интернет и его использование для продвижения совершенно неприемлемого контента: для распространения детской порнографии, проституции, для доведения несовершеннолетних до самоубийств. «Но кто бы и под каким бы то ни было предлогом, под каким бы то ни было соусом ни пытался хладнокровно использовать детей для достижения своих собственных эгоистических «хорьковых» целей, мы никогда не должны забывать о том, что это наши дети, и работать нужно так, чтобы не создавать дополнительных угроз для их жизни и здоровья», – заявил Путин.

При этом глава государства отметил, что «каждое четвёртое преступление, совершённое подростками, – это тяжкое и особо тяжкое преступление, – это абсолютно для всех, для всего общества тревожный сигнал».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 03.03.21

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