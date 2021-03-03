российское информационное агентство 18+

Перевал Дятлова

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 3 марта 2021, 17:03 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

«Тревожный сигнал абсолютно для всех…» Путин поручил МВД обратить внимание на Интернет и подростков

Фото: пресс-служба Кремля

Министерству внутренних дел России необходимо совместно с другими ведомствами вести мониторинг Интернет-пространства, активнее выявлять в сети тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия. Об этом заявил сегодня президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании коллегии МВД.

«То, что несовершеннолетних втягивают и в незаконные несанкционированные уличные акции, – это, конечно, нарушение закона, и в соответствии с законом же на это нужно реагировать обязательно», – подчеркнул глава государства, слова которого цитирует пресс-служба Кремля.

В то же время Путин обратил внимание на Интернет и его использование для продвижения совершенно неприемлемого контента: для распространения детской порнографии, проституции, для доведения несовершеннолетних до самоубийств. «Но кто бы и под каким бы то ни было предлогом, под каким бы то ни было соусом ни пытался хладнокровно использовать детей для достижения своих собственных эгоистических «хорьковых» целей, мы никогда не должны забывать о том, что это наши дети, и работать нужно так, чтобы не создавать дополнительных угроз для их жизни и здоровья», – заявил Путин.

При этом глава государства отметил, что «каждое четвёртое преступление, совершённое подростками, – это тяжкое и особо тяжкое преступление, – это абсолютно для всех, для всего общества тревожный сигнал».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 03.03.21

Суд заменил пойманному на браконьерстве совладельцу «Чистой линии» уголовное дело на штраф. / Российскую фигуристку отстранили от соревнований на 10 лет за допинг. / «Мы за ними, к сожалению, не успеваем»: Путин рассказал о десятикратном росте киберпреступности. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Путин Владимир

«Мы за ними, к сожалению, не успеваем»: Путин рассказал о десятикратном росте киберпреступности

«В ход идут уже абсурдные обвинения…» Путин заявил о целенаправленной информационной кампании против России

Путин поднял в 4 раза штрафы для россиян за неповиновение силовикам на митингах

«Люди не просто ждут...» Путин заметил требование россиянами «зримых перемен»

Официально: Путин поручил изучить целесообразность создания в России собственного суда по правам человека

«Так поступают террористы»: Путин прокомментировал протестные акции 23 января

«Кубышку» решили распечатать: Путин поручил потратить часть ФНБ на нефтегазохимию

Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Общество, Политика, Россия, Путин Владимир,