российское информационное агентство 18+

Перевал Дятлова

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 3 марта 2021, 17:30 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

В Москве арестован член избиркома за нападение на сотрудника ОМОНа

В Москве суд арестовал члена одной из столичных участковых избирательных комиссий (УИК) Романа Пичужина, который подозревается в нападении на сотрудника ОМОНа на несогласованной протестной акции, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда, который принял соответствующее решение.

Как сообщал Следственный комитет, 31 января мужчина в ходе несанкционированного мероприятия вблизи Комсомольской площади нанес сотруднику правоохранительных органов удар кулаком в область туловища. По данным СМИ, речь шла о члене УИК №2990 в Северном Тушино с правом решающего голоса Романе Пичужине.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 03.03.21

Скворцова о предотвращении третьей волны Covid-19: «Нужно привить 25% россиян». / «Тревожный сигнал абсолютно для всех…» Путин поручил МВД обратить внимание на Интернет и подростков. / Суд заменил пойманному на браконьерстве совладельцу «Чистой линии» уголовное дело на штраф. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

ЧП в Москве: 3-летний ребенок госпитализирован с острым наркотическим отравлением

ЧП в Москве: после аварии на детском аттракционе проводится проверка

Суд заочно арестовал исчезнувшего хозяина сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба»

В центре Москвы на женщину упала сосулька

В Москве суд приговорил сына депутата Госдумы к 2,5 годам колонии

Правнучка маршала Жукова сбила в Москве на «зебре» пешехода

В Москве завершено расследование уголовного дела против Любови Соболь

«Передавал сведения в одну из стран НАТО»: в Москве россиянин арестован по делу о госизмене

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,