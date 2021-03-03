В Москве арестован член избиркома за нападение на сотрудника ОМОНа

В Москве суд арестовал члена одной из столичных участковых избирательных комиссий (УИК) Романа Пичужина, который подозревается в нападении на сотрудника ОМОНа на несогласованной протестной акции, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда, который принял соответствующее решение.

Как сообщал Следственный комитет, 31 января мужчина в ходе несанкционированного мероприятия вблизи Комсомольской площади нанес сотруднику правоохранительных органов удар кулаком в область туловища. По данным СМИ, речь шла о члене УИК №2990 в Северном Тушино с правом решающего голоса Романе Пичужине.

Москва, Светлана Антонова

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