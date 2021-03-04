В российские гостиницы могут нагрянуть ревизоры

В России необходимо создать службу гостиничных ревизоров, которые будут проверять соответствие отелей заявленной «звездности». Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Кривоносов сегодня в Совете Федерации на встрече за круглым столом, посвященной нормативно-правовому регулированию деятельности гостиниц.

«Еще несколько лет назад я выступал с предложением о создании такой системы, как ревизоры, которые выбирались бы голосованием из профессионального сообщества и ездили бы по всей стране и каждый отель понимал, что можно лишиться звезды, если не будет соотношения цена-качество», – пояснил он.

«Мне понравилось емкое название «ревизоры»», – отметила глава комитета Совета Федерации по социальной политике, модератор встречи Инна Святенко, подчеркнув, что инициатива нуждается в обсуждении.

По данным на 3 марта, в реестре классифицированных гостиниц, который ведет Ростуризм, находилось более 14 тыс 760 объектов размещения. «Еще порядка 245 комплектов документов у нас находится на проверке», – сообщила начальник правового управления Ростуризма Наталья Смирнова.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 04.03.21

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