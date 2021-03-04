«Гоп-стоп из-за угла!» Эксперт предупредила о катастрофе в гостиничной отрасли

Новые правила классификации гостиниц нуждаются в срочных поправках, иначе гостиничной сфере грозит катастрофа. Об этом заявила президент Ассоциации «Отель Эксперт» Маргарита Немоляева сегодня в Совете Федерации на встрече за круглым столом, посвященной нормативно-правовому регулированию деятельности гостиниц.

«Я кричу на всех углах – никто не слышит. В Совете [по классификации средств размещения при Ростуризме], членом которого я являюсь, я кричу «катастрофа!» – мне отвечают: «Нормально, Григорий. Отлично, Константин». Все идет нормально, как по Жванецкому, чего вы трепыхаетесь... А я говорю – ужас, что ожидается!» – сказала она.

Эксперт обратила внимание, что ранее все гостиницы РФ на протяжении 17 лет действовали в рамках прежней системы классификации, которую Немоляева, как один из ее разработчиков, назвала более понятной и логичной. На всемирной конференции по туризму, которая единственный раз проходила в Санкт-Петербурге, эта система была признана лучшей в мире, подчеркнула она.

«Она постоянно совершенствовалась, включались новые виды гостиниц, и вдруг – гоп-стоп из-за угла! Вдруг вышло постановление, никто понять ничего не может, и только страдают все, – заявила Немоляева. – Вы скажете, что я сумасшедшая. Но только в дурдом не отправляйте».

По ее словам, проблема новой системы в том, что ранее классификация основывалась на четких обязательных требованиях и критериях балльной оценки. «Но прежде всего были обязательные требования. Я знаю, что мне нужно для того, чтобы построить гостиницу «три звезды»», – пояснила Немоляева, отметив, что в новом документе таких четких критериев нет. «Нужно там такое количество лифтов или бассейн – непонятно. Вроде по обязательным требованиям не надо, но если этого нет, не получишь [необходимое] количество баллов», – пояснила эксперт, и сравнила действия разработчиков новых правил с попыткой играть на рояле, не зная нот.

При этом Немоляева отметила, что кредиты для строительства средств размещения можно получить под 3-5% годовых, но только для объектов с тремя и более звездами. «А [если] две [звезды] нельзя», – отметила она.

«Логики не вижу. Нарушен основной принцип, поэтому надо срочно вносить изменения, срочно», – призвала она и Немоляева пообещала передать главе комитета Совета Федерации по соцполитике Инне Святенко составленные ею предложения по поправкам в правила, подчеркнув, что законодатели – ее последняя надежда.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 04.03.21

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