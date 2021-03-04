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Четверг, 4 марта 2021, 15:43 мск

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«Уклонились от обязанности…»: в Подмосковье возбуждено уголовное дело после падения сосульки на ребенка

В Подмосковье возбуждено уголовное дело после падения сосульки на 12-летнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, инцидент произошел 9 февраля в Электростали. Ребенок попал в больницу с черепно-мозговой травмой, которую получил в результате падения наледи с крыши дома. По данному факту была организована доследственная проверка. Выяснилось, что неустановленные лица из числа руководства жилищной компании, достоверно знали, что на стыке кровли имеется фрагмент льда и «умышленно уклонились от обязанности своевременно очистить ее от наледи». В итоге было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

В настоящее время следователем допрошены свидетели, изъята необходимая документация, касающаяся деятельности жилищной компании, проводится судебно-медицинская экспертиза о вреде, причиненном здоровью мальчика.

Москва, Александра Быстрицкая

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