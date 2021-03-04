ЧП в Москве: 4-летний ребенок получил тяжелые травмы после падения с эскалатора в торговом центре

В Москве Следственный комитет начал проверку после падения 4-летнего мальчика с эскалатора в торговом центре. Ребенок получил серьезные травмы, сейчас он находится в больнице.

Инцидент произошел 3 марта в торгово-развлекательном центре на юге Москвы. По предварительным данным, ребенок подбежал к эскалатору на второй этаж, схватился за резиновый поручень и его подняло наверх, однако малыш не сумел удержаться и упал. С травмами мальчик был госпитализирован, врачи оказывают ему необходимую помощь. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося, опрашивают очевидцев и родственников ребенка.

По информации «МК», ЧП произошло в 12.15 в ТЦ «Глобал Сити» на улице Кировоградской. Мальчик – приезжий из Киргизии. Ребенок получил серьезные травмы – перелом основания черепа и закрытую травму груди.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 04.03.21

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